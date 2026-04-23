जब्त जहाजों पर सवार भारतीयों के लिए राहत की खबर, मंत्रालय बोला- सभी 22 नाविक पूरी तरह सुरक्षित

मंत्रालय के बयान के अनुसार, Vessel Euphoria नामक पनामा-ध्वज वाले कंटेनर जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि Vessel Epaminondas पर एक भारतीय नाविक है। इन दोनों जहाजों पर पिछले 24 घंटों में ईरान की सेना ने गोलीबारी की। हालांकि, किसी भी भारतीय नाविक को कोई चोट नहीं पहुंची। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अन्य भारतीय नाविक भी सुरक्षित हैं।