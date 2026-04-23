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जब्त जहाजों पर सवार भारतीयों के लिए राहत की खबर, मंत्रालय बोला- सभी 22 नाविक पूरी तरह सुरक्षित

बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक अपडेट के अनुसार, होर्मुज में ईरान की सेना की गोलीबारी की चपेट में आए दो विदेशी-ध्वज वाले जहाजों पर सवार कुल 22 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की खबर है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 23, 2026

Indian Seafarers Safe Iran

Indian Seafarers Safe Iran

Indian Seafarers Safe Iran: ईरान की सैन्य कार्रवाई के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में दो पनामा-ध्वज वाले कंटेनर जहाजों पर गोलीबारी होने के बावजूद उन पर सवार 22 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अपडेट में यह जानकारी दी।

सभी 22 नाविक पूरी तरह सुरक्षित

मंत्रालय के बयान के अनुसार, Vessel Euphoria नामक पनामा-ध्वज वाले कंटेनर जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि Vessel Epaminondas पर एक भारतीय नाविक है। इन दोनों जहाजों पर पिछले 24 घंटों में ईरान की सेना ने गोलीबारी की। हालांकि, किसी भी भारतीय नाविक को कोई चोट नहीं पहुंची। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अन्य भारतीय नाविक भी सुरक्षित हैं।

18 अप्रैल को हॉर्मुज पार किया था क्रूड ऑयल टैंकर

इस घटना के बीच राहत की खबर यह है कि भारतीय-ध्वज वाला क्रूड ऑयल टैंकर 18 अप्रैल को हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर चुका था। इसमें 31 भारतीय नाविक सवार थे और यह टैंकर लगभग 97,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर बुधवार को मुंबई पहुंच गया। क्षेत्र में चल रहे तनाव के बावजूद इस टैंकर की सुरक्षित वापसी को सरकार की प्रभावी समन्वय व्यवस्था का परिणाम माना जा रहा है।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता

सरकार भारतीय नाविकों की भलाई को उच्च प्राथमिकता दे रही है। मंत्रालय विदेश मंत्रालय (MEA), भारतीय मिशनों और समुद्री हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है ताकि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और समुद्री संचालन बिना रुकावट जारी रहे। भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर कांसुलर सहायता मुहैया करा रहे हैं तथा भारत वापसी के अनुरोधों में मदद कर रहे हैं।

डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम ने सक्रियण के बाद से अब तक 7,403 कॉल्स और 15,639 से अधिक ईमेल्स हैंडल किए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 161 कॉल्स और 320 ईमेल्स प्राप्त हुए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के माध्यम से अब तक 2,680 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई जा चुकी है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 65 नाविक शामिल हैं।

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Published on:

23 Apr 2026 09:00 pm

Hindi News / World / जब्त जहाजों पर सवार भारतीयों के लिए राहत की खबर, मंत्रालय बोला- सभी 22 नाविक पूरी तरह सुरक्षित

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