होर्मुज स्ट्रेट बना कमाई का जरिया! टोल वसूल कर ईरान ने की खूब कमाई

Strait Of Hormuz: ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही वो है होर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में बाहत बड़ा तेल का हिस्सा इस मार्ग से गुजरता है। युद्ध के बीच ईरान ने सबसे पहले इस मार्ग पर पाबंदी बढ़ाई और अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। अब खबर आ रही है कि ईरान ने जो टोल वसूलने का काम शुरू किया था, उससे ईरान की कमाई भी बहुत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हमीदरेजा हाजीबाबएई ने दावा किया है कि इस जलमार्ग से वसूले गए टोल की पहली रकम देश के सेंट्रल बैंक तक पहुंच चुकी है। यानी अब यह बात आधिकारिक तौर पर माना जा रहा है कि ईरान जहाजों से शुल्क वसूल रहा है।