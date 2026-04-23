अमेरिका की बड़ी कार्रवाई: ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर किया कब्जा, चीन जा रहा था जहाज

US Seizes Iran Oil Tanker: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाते हुए ईरान से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई हिंद महासागर में की गई, जहां अमेरिकी बलों ने मजेस्टिक एक्स (Majestic X) नाम के टैंकर पर कब्जा किया। यह जहाज कथित तौर पर ईरानी तेल की तस्करी से जुड़ा था और चीन की ओर जा रहा था।