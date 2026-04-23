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इजरायल का लेबनान को अल्टीमेटम: लितानी नदी के पास जाने पर पाबंदी, नक्शा जारी कर दी बड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

Israel Issues Warning to Lebanon: इजरायल ने दक्षिणी लेबनान को लेकर नई चेतावनी जारी की है। लितानी नदी और आसपास के इलाकों में जाने पर पाबंदी लगाई है। जानें क्या है पूरा मामला?

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 23, 2026

Israel Warning to Lebanon

Israel Warning to Lebanon (Image: ChatGPT)

Israel Warning to Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच हालात एक बार फिर संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को नई चेतावनी दी है। सेना के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इजरायली बल अभी भी दक्षिणी लेबनान में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और सुरक्षा कारणों से कुछ इलाकों में नागरिकों की आवाजाही पर सख्त रोक लगाई गई है। इस चेतावनी ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।

इन इलाकों में जाने से बचने की सलाह

इजरायली सेना ने एक मानचित्र शेयर करते हुए दक्षिणी लेबनान के नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे इन गांवों और उनके आसपास के क्षेत्रों की ओर न बढ़ें। सेना का कहना है कि इन इलाकों में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिसके चलते वहां जाना नागरिकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

लितानी नदी और आसपास के क्षेत्रों पर खास पाबंदी

सेना के प्रवक्ता ने विशेष रूप से लितानी नदी के आसपास के क्षेत्रों, वादी अल-सलहानी और अल-सलूकी जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इन स्थानों के करीब जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है और यहां किसी भी तरह की नागरिक गतिविधि को फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा रहा।

सुरक्षा के मद्देनजर सेना अलर्ट मोड में

इजरायली सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि दक्षिणी लेबनान में उसकी तैनाती जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सेना का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है और किसी भी संभावित खतरे को टालना है। ऐसे में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है।

स्थानीय लोगों में बढ़ी चिंता

लगातार जारी चेतावनियों और सुरक्षा निर्देशों के चलते दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल है। कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने पर विचार कर रहे हैं जबकि कुछ लोग हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

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Published on:

23 Apr 2026 04:18 pm

Hindi News / World / इजरायल का लेबनान को अल्टीमेटम: लितानी नदी के पास जाने पर पाबंदी, नक्शा जारी कर दी बड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

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