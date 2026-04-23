इजरायल का लेबनान को अल्टीमेटम: लितानी नदी के पास जाने पर पाबंदी, नक्शा जारी कर दी बड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

Israel Warning to Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच हालात एक बार फिर संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को नई चेतावनी दी है। सेना के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इजरायली बल अभी भी दक्षिणी लेबनान में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और सुरक्षा कारणों से कुछ इलाकों में नागरिकों की आवाजाही पर सख्त रोक लगाई गई है। इस चेतावनी ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।