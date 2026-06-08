Earthquake से तबाही: फिलीपींस में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 32, 134 जख्मी, कई इमारतें गिरीं

Devastation : फिलीपींस में आए बेहद शक्तिशाली भूकंप से चारों तरफ भारी तबाही मच गई है। रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता वाले इस भीषण भूकंप के कारण कई बहुमंजिला इमारतें, रिहायशी मकान और व्यावसायिक परिसर जमींदोज हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों की ओर से मलबे हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर अब 32 हो चुकी है। जबकि 134 लोग जख्मी हो चुके हैं। भूकंप से कई इमारतें गिर गई हैं। स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी गई है। अधिकारियों को अंदेशा है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।