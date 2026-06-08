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Earthquake से तबाही: फिलीपींस में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 32, 134 जख्मी, कई इमारतें गिरीं

Casualties : फिलीपींस में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मलबे से लगातार शवों के मिलने के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।

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भारत

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MI Zahir

Jun 08, 2026

Philippines earthquake destruction buildings collapsed

फिलीपींस में आए तेज भूकंप से मची तबाही । ( फोटो : ANI )

Devastation : फिलीपींस में आए बेहद शक्तिशाली भूकंप से चारों तरफ भारी तबाही मच गई है। रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता वाले इस भीषण भूकंप के कारण कई बहुमंजिला इमारतें, रिहायशी मकान और व्यावसायिक परिसर जमींदोज हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों की ओर से मलबे हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर अब 32 हो चुकी है। जबकि 134 लोग जख्मी हो चुके हैं। भूकंप से कई इमारतें गिर गई हैं। स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी गई है। अधिकारियों को अंदेशा है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं टीमें

भूकंप प्रभावित इलाकों में चारों तरफ चीख-पुकार का माहौल है। राष्ट्रीय आपदा बल और स्थानीय स्वयंसेवक लगातार मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। भारी मशीनरी और खोजी कुत्तों की मदद से ढही हुई इमारतों के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की विशेष टीमें चौबीसों घंटे घायलों के इलाज के लिए तैनात की गई हैं।

सड़कें टूटीं, बिजली और संचार व्यवस्था ठप

इस भयानक भूकंप के झटकों से न केवल इमारतें गिरी हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई मुख्य हाईवे और सड़कें बीच से फट गई हैं, जिससे सुदूर इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन वैकल्पिक संचार माध्यमों के जरिये स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थाई राहत शिविर

जिन लोगों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं की मदद से अस्थाई टेंट और राहत शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, शुद्ध पीने का पानी, कपड़े और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मनोवैज्ञानिक भी सदमे में आए बच्चों और बुजुर्गों की काउंसिलिंग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दुख की लहर

भूकंप की इस भयानक त्रासदी के बाद सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दुख की लहर दौड़ गई है। वैश्विक नेताओं ने फिलीपींस की इस घड़ी में हरसंभव मानवीय सहायता देने का भरोसा जताया है। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश और दुख है कि भूकंपरोधी इमारतों के नियमों की अनदेखी के कारण कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

भूकंप के बाद के हल्के झटके आने की चेतावनी जारी

मौसम विभाग और भूवैज्ञानिकों ने आने वाले कुछ दिनों तक प्रभावित इलाकों में 'आफ्टरशॉक्स' यानि भूकंप के बाद के हल्के झटके आने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जर्जर हो चुकीं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारतों के भीतर न जाएं और खुले स्थानों पर ही शरण लें।


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Updated on:

08 Jun 2026 04:59 pm

Published on:

08 Jun 2026 04:54 pm

Hindi News / World / Earthquake से तबाही: फिलीपींस में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 32, 134 जख्मी, कई इमारतें गिरीं

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