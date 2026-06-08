फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, कई जगहों पर महसूस किए गए झटके, सुनामी की चेतावनी जारी

फिलीपींस और इंडोनेशिया 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गतिविधि के कारण भूकंप और ज्वालामुखीय घटनाएं आम हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में मध्यम से लेकर उच्च तीव्रता के कई भूकंप दर्ज किए गए हैं।

फिलीपींस के भूकंप एवं ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान (पीएचआईवीओएलसीएस) ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। संस्थान ने कहा है कि भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। टीमों को क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।