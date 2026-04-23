दुनियाभर में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? होर्मुज संकट के बीच ईरान ने वसूला पहला टोल टैक्स, तेल बाजार में मची हलचल

Strait of Hormuz Crisis and Oil Prices: पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को फिर अस्थिर कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली शुरू की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान को इस टोल से पहली कमाई भी हो चुकी है। साथ ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने दो जहाजों को रोककर ईरानी तट की ओर मोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ेगा?