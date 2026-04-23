भारत के लिए अच्छी ख़बर, फ्रांस ने अपने हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा नियमों में ढील दी

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में अपनी भारत यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि फ्रांस के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसी क्रम में, 10 मई 2010 के पिछले आदेश में संशोधन करने वाला एक नया आदेश अपनाया गया और 9 अप्रैल 2026 को इसे फ्रांस के आधिकारिक राजपत्र (Journal Officiel) में प्रकाशित किया गया। पिछला आदेश उन दस्तावेजों और वीजा को नियंत्रित करता था जिनकी जरूरत विदेशी नागरिकों को फ्रांस की धरती पर प्रवेश करने के लिए होती थी। नए नियम प्रकाशन के अगले ही दिन से लागू हो गए।