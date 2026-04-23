बंगाल के आसनसोल में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव, गाड़ी के शीशे टूटे

भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने बताया, 'जैसे ही हमारी कार आगे बढ़ी, तभी एक बड़ा पत्थर हमारे कार के पिछले शीशे पर लगा और वह टूट गया। यदि कोई पीछे से वार करे तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। ऐसा बार-बार किया जा रहा है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि यह कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है? अल्पसंख्यक बहुल इलाके में इस तरह की हरकत कौन करेगा? टीएमसी (TMC) के अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब मुस्लिम भाई-बहन भी मोदी सरकार चाहते हैं। उन्हें पता है कि वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पत्थर मारकर मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं फिर से क्षेत्र में जाऊंगी। हमने थाने में सूचना दे दी है, हालांकि अभी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।'