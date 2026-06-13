कांग्रेस में बदलती कार्यशैली: शीर्ष नेतृत्व तेज फैसलों से छवि बदलने में जुटा, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी

पार्टी अब 2027 और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए सख्त फैसले सही समय पर करने ही होंगे। कई राज्यों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में देरी का नुकसान चुनावी स्तर पर उठाना पड़ा है। यही वजह है कि केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नजदीकी संगठन महासचिव के. सी.वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को चुना गया। वहीं, पार्टी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलते ही संगठन में भी फेरबदल का फैसले भी कर दिए।