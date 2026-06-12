दक्षिण-पश्चिम मानसून 19 राज्यों में पहुंचा, पश्चिमी विक्षोभ से अगले 2 दिन भारी बारिश; अल नीनो से बढ़ी चिंता

Monsoon Update: देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। केरल में 4 जून को एंट्री के बाद 9 दिनों में मानसून 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून की बंगाल की खाड़ी की तरफ की पूर्वी शाखा आगे बढ़ रही है, लेकिन अरब सागर की तरफ की पश्चिमी शाखा की रफ्तार अभी धीमी है। कोंकण-गोवा में उमस भरा मौसम है। ऐसे में मानसून के मुंबई समेत अंदरूनी इलाकों (मराठवाड़ा-विदर्भ) तक पहुंचने में कुछ दिन और लग सकते हैं।