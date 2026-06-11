Monsoon Update: उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, अगले दो दिन 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain In India: देश के उत्तर-पश्चिम भारत में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो दिन तक कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने दो दिन के लिए 20 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 11 जून से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने वाली है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बवंडर (डस्ट स्टॉर्म) और थंडरस्क्वॉल की आशंका जताई गई है। राजस्थान में धूल भरी आंधी (रेतीला तूफान) उठने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होगा।]