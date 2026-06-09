दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 12 राज्यों में पहुंचा; अगले 7 दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश संभव

मध्य प्रदेश में जून की शुरुआत से ही बारिश का अच्छा दौर देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 से 8 जून के बीच राज्य में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। समय से पहले हुई इस बारिश से किसानों को राहत मिली है और इस वर्ष बेहतर मानसून की उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को महाराष्ट्र में मानसून के पहुंचने के बाद इसके 15 से 18 जून के बीच मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। यह समय मानसून की सामान्य प्रगति के अनुरूप है। पिछले वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 16 जून को राज्य में दस्तक दी थी।