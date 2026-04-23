लेबनान ने इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, जानिए अमेरिका-ईरान वार्ता ठप होने की इनसाइड स्टोरी

Negotiation: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच शांति की कोशिशें लगातार उलझती जा रही हैं। वाशिंगटन डीसी में चल रही बातचीत में लेबनान ने इजरायल के सामने एक बेहद सख्त शर्त रख दी है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने पेरिस में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक इजरायली सेना उनके क्षेत्र से पूरी तरह वापस नहीं लौट जाती, तब तक किसी भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। लेबनान ने इजरायल के 'बफर जोन' बनाने के विचार को भी सिरे से ठुकरा दिया है। उनका साफ कहना है कि ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं जिसमें विस्थापित लेबनानी नागरिक अपने तबाह हो चुके गांवों और घरों में वापस न लौट सकें। लेबनान को उम्मीद है कि अमेरिका इस मामले में इजरायल पर कूटनीतिक दबाव बनाएगा।