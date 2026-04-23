मिसाइल अटैक का खौफनाक बदला ! हिजबुल्लाह के कमांडर का खात्मा, इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर मचाई तबाही ?

यह कोई पहली बार नहीं है जब दक्षिणी लेबनान की सीमा पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की हिंसक झड़प हुई हो। दोनों के बीच यह छिटपुट संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे न सिर्फ लेबनान और इजरायल, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति पर गहरा असर पड़ेगा। कुल मिला कर दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को डराने और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल यह जताना चाहता है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा, वहीं हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल हमलों से इजरायल पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है।