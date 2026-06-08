‘इज़रायल और ईरान तुरंत एक-दूसरे पर हमले बंद करें’, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी डिमांड

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले कर दिए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इज़रायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इज़रायल ने ईरान में तेहरान, तबरेज, इस्फहान क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इज़रायल पर हमले किए। दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ता देखकर अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ी डिमांड कर दी है।