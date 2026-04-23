ट्रंप की तारीफ, ईरान से दोस्ती और भारत से जंग: आसिम मुनीर के पाकिस्तान का ‘सुप्रीम बॉस’ बनने की पूरी कहानी !

Leadership : पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में जनरल आसिम मुनीर का नाम अब सिर्फ एक सेना प्रमुख के तौर पर नहीं, बल्कि एक 'फील्ड मार्शल' और देश के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' के रूप में दर्ज हो चुका है। साल 2025 में भारत के साथ हुए चार दिनों के युद्ध और फिर 2026 में ईरान-अमेरिका तनाव के बीच उनकी भूमिका ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर शख्सियत बना दिया है। ध्यान रहे कि मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए एक हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव युद्ध में बदल गया था। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इस चार दिवसीय संघर्ष के बाद, मुनीर की कमान में पाकिस्तानी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 'फील्ड मार्शल' की उपाधि दी गई। वह जनरल अय्यूब खान के बाद इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे सैन्य अधिकारी बने।