ईरान युद्ध में अमेरिका के 50% हथियार खत्म: सता रहा रूस-चीन का डर, अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

एक तरफ अमरीका के पास गोला-बारूद की कमी है तो दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार उसे रूस और चीन के रूप में 'दोहरे परमाणु खतरों' का सामना करना पड़ रहा है। सहायक रक्षा सचिव रॉबर्ट कैडलेक ने इसे 'अभी का संकट' बताया है।

ईरान युद्ध में साथ नहीं देने वाले नाटो सहयोगियों- स्पेन, तुर्की, इटली और जर्मनी से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप NATO को 'कागजी शेर' बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने NATO गठबंधन से हटने और साथ नहीं देने वाले देशों से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी भी दी है। मिसाइलों की कमी और नाटो सहयोगियों से तल्खी ने अमरीका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां वह रूस और चीन की संयुक्त चुनौती के आगे असहाय नजर आ सकता है।