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WhatsApp का सबसे तगड़ा प्राइवेसी फीचर हुआ लॉन्च, अब कोई नहीं खोज पाएगा आपकी सीक्रेट चैट!

Privacy: व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक ऐसा नया टूल लॉन्च किया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस नए अपडेट के बाद आपकी चैटिंग का अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा और डेटा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

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भारत

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MI Zahir

Apr 22, 2026

WhatsApp privacy feature launched.

व्हाट्सऐप का प्राइवेसी फीचर लॉन्च हो गया है। ( । फाइल फोटो: पत्रिका)

Privacy Update: आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, ऑफिस के काम से लेकर दोस्तों की गपशप तक, सब कुछ इसी ऐप पर होता है। लेकिन जब बात हमारी प्राइवेसी और पर्सनल चैट्स की आती है, तो हम हमेशा थोड़ी चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई हमारा फोन लेकर हमारी प्राइवेट बातें न पढ़ ले। इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मेटा ने व्हाट्सएप में अब तक का सबसे बेहतरीन 'सीक्रेट कोड' फीचर रोलआउट कर दिया है।

नए फीचर की मदद से आप पूरी तरह से गायब कर सकते हैं फोल्डर

इस नए अपडेट के बाद, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का आपका पूरा अनुभव बदल जाएगा। पहले आप अपनी चैट को फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लॉक तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक 'लॉक्ड चैट्स' का फोल्डर सबसे ऊपर दिखाई देता था। इससे दूसरों को यह तो पता चल ही जाता था कि आपने कुछ न कुछ तो छिपा रखा है। लेकिन इस नए और धांसू फीचर की मदद से आप उस फोल्डर को भी पूरी तरह से गायब कर सकते हैं।

पर्सनल दुनिया अब एक डिजिटल तिजोरी में पूरी तरह से महफूज हो गई

अब आप अपनी छुपी हुई चैट्स के लिए एक खास पासवर्ड या 'सीक्रेट कोड' बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी शब्द, नंबर या यहां तक कि इमोजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप व्हाट्सएप के सर्च बार में वह सटीक सीक्रेट कोड नहीं डालेंगे, तब तक आपकी प्राइवेट चैट का फोल्डर किसी को नजर ही नहीं आएगा। आसान भाषा में कहें तो आपकी पर्सनल दुनिया अब एक डिजिटल तिजोरी में पूरी तरह से महफूज हो गई है।

सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूजर्स की खुशी का ठिकाना नहीं

इस सेटिंग को ऑन करना भी बेहद आसान है। आपको बस अपनी लॉक्ड चैट्स की सेटिंग में जाना है, वहां 'सीक्रेट कोड' का विकल्प चुनना है और अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड सेट कर देना है। इसके बाद आपकी चैट्स मुख्य स्क्रीन से एकदम छूमंतर हो जाएंगी। य​ह नया प्राइवेसी अपडेट आते ही सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूजर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को धन्यवाद दे रहे हैं। युवाओं और प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहने वाले यूजर्स का कहना है कि यह फीचर उनके लिए किसी 'वरदान' से कम नहीं है। कई यूजर्स का मानना है कि इससे उनके फोन को बिना डरे किसी और के हाथ में देने का उनका सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है।

वहां भी यह सीक्रेट कोड काम करेगा और आपकी प्राइवेसी कायम रहेगी

व्हाट्सएप की नजर सिर्फ इसी फीचर तक सीमित नहीं है। टेक एक्सपर्ट्स और बीटा टेस्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीक्रेट कोड फीचर के सफल होने के बाद, कंपनी जल्द ही 'व्यू वन्स'वॉयस मैसेज और मल्टी-डिवाइस में चैट लॉक सिंक करने जैसे और भी बड़े अपडेट्स लाने की तैयारी कर रही है। यानि आने वाले कुछ ही हफ्तों में, अगर आप अपना व्हाट्सएप लैपटॉप या टैबलेट पर भी खोलते हैं, तो वहां भी आपका यह सीक्रेट कोड काम करेगा और आपकी प्राइवेसी कायम रहेगी।

अपराधियों की डिजिटल डिटेल पता करना जांच एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण

हालांकि इस फीचर के कई फायदे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और पेरेंट्स के नजरिये से देखें, तो यह फीचर बच्चों की निगरानी करने वाले माता-पिता के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। अगर बच्चे इस सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करने लगें, तो पेरेंट्स के लिए यह जानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि उनके बच्चे डिजिटल दुनिया में किससे और क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसियों के लिए भी अपराधियों की डिजिटल जानकारी पता करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह फीचर सुरक्षा तो देता है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग पर भी एक नई बहस छिड़ गई है।


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Published on:

22 Apr 2026 08:01 pm

Hindi News / World / WhatsApp का सबसे तगड़ा प्राइवेसी फीचर हुआ लॉन्च, अब कोई नहीं खोज पाएगा आपकी सीक्रेट चैट!

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