WhatsApp का सबसे तगड़ा प्राइवेसी फीचर हुआ लॉन्च, अब कोई नहीं खोज पाएगा आपकी सीक्रेट चैट!

इस सेटिंग को ऑन करना भी बेहद आसान है। आपको बस अपनी लॉक्ड चैट्स की सेटिंग में जाना है, वहां 'सीक्रेट कोड' का विकल्प चुनना है और अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड सेट कर देना है। इसके बाद आपकी चैट्स मुख्य स्क्रीन से एकदम छूमंतर हो जाएंगी। य​ह नया प्राइवेसी अपडेट आते ही सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूजर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को धन्यवाद दे रहे हैं। युवाओं और प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहने वाले यूजर्स का कहना है कि यह फीचर उनके लिए किसी 'वरदान' से कम नहीं है। कई यूजर्स का मानना है कि इससे उनके फोन को बिना डरे किसी और के हाथ में देने का उनका सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है।