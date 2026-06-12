11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran Conflict: ईरान पर हमले से ऐन पहले डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, रद्द की सैन्य कार्रवाई; बोले- शीर्ष स्तर पर बनी सहमति

Donald Trump statement on Iran: ईरान पर हमले की तैयारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर सैन्य कार्रवाई रद्द कर दी। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व स्तर पर सहमति बन गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 12, 2026

Donald Trump cancels Iran strike.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Donald Trump on US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है। ट्रंप के अनुसार, यह फैसला ईरानी नेताओं और अन्य अहम देशों के साथ उच्च-स्तरीय समझौतों के बाद लिया गया, हालांकि डील फाइनल होने तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। सोशल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है।' उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर का समय और स्थान जल्द ही बताया जाएगा।

भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमलों का विरोध

पश्चिम एशिया में ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर अमेरिकी हमलों को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज एमटी जलवीर पर भी अमेरिकी नौसेना ने हमला किया है। हालांकि इस पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं। उन्हें निकालने का काम जारी है। इस मामले में भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने कहा, जहाजों पर हो रहे हमले तत्काल बंद होने चाहिए।

'होर्मजु स्ट्रेट खुला है, जहाजों की आवाजाही जारी'

पश्चिम एशिया के बदले घटनाक्रम के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट व्यापारिक जहाजों के लिए अभी भी खुला है। वहां सुरक्षित रास्ते बनाए गए हैं। जो जहाज ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वे बिना किसी परेशान की आवाजाही कर सकते हैं।

ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी

उधर, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरे इलाके में ऊर्जा की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। आईआरजीसी ने कहा, या तो सभी देश तेल-गैस का कारोबार कर करेंगे या फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। ईरान का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही अमेरिका ईरान के तेल-गैस बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा।

IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ से मानसून को मिलेगी रफ्तार, 22 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कई जगह नुकसान

ये भी पढ़ें
Monsoon rain alert India.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

12 Jun 2026 02:02 am

Published on:

12 Jun 2026 01:45 am

Hindi News / World / US-Iran Conflict: ईरान पर हमले से ऐन पहले डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, रद्द की सैन्य कार्रवाई; बोले- शीर्ष स्तर पर बनी सहमति

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Indian Seafarers Safety: एक हफ्ते में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमला, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर उठे सवाल

US Attack on Indian Crewed Tanker, MT Jalveer, MT Settebello, MT Marivex, Oman Ship Attack, Indian Seafarers, Strait of Hormuz,
विदेश

MT Jalveer: जिस विदेशी जहाज पर सवार थे 20 भारतीय, उस पर अमेरिका ने क्यों किया हमला, खुद बताई वजह

MT Jalveer
विदेश

अमेरिका ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा – ‘आज रात होगा बड़ा हमला’

Donald Trump Iran Warning
विदेश

सीजफायर टूटा,अमेरिका और ईरान युद्ध तेज

US-Iran war news
विदेश

अमेरिकी हमले पर भारत सख्त, राजनयिक तलब

US Attack Oman Coast Diplomatic Row
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.