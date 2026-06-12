US-Iran Conflict: ईरान पर हमले से ऐन पहले डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, रद्द की सैन्य कार्रवाई; बोले- शीर्ष स्तर पर बनी सहमति

Donald Trump on US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है। ट्रंप के अनुसार, यह फैसला ईरानी नेताओं और अन्य अहम देशों के साथ उच्च-स्तरीय समझौतों के बाद लिया गया, हालांकि डील फाइनल होने तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। सोशल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है।' उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर का समय और स्थान जल्द ही बताया जाएगा।