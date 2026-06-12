IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ से मानसून को मिलेगी रफ्तार, 22 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कई जगह नुकसान

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार को तेज आंधी व बारिश के दौरान कई जगहों पर जान-माल का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 4.5 करोड़ रुपये की लागत वाले ऑडिटोरियम की छत उड़ गई। इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में तीन लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मानसा में तेज आंधी से लोहे का गेट गिरने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत की जानकारी मिली है। बिहार के पटना, बक्सर, सुपौल, खगड़िया समेत कई जिलों में सुबह अंधेरा छा गया और बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत हुई।