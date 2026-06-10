Monsoon Update: आज मुंबई पहुंचेगा मानसून, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कई राज्यों में होगी बारिश

केरल के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 10 और 11 जून को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं 12 जून को एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले सात दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाली बारिश और कुछ स्थानों पर अचानक अत्यधिक वर्षा (क्लाउडबर्स्ट जैसी स्थिति) भी बन सकती है। मौसम में तेजी से बदलाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और संबंधित एजेंसियों से सतर्क रहने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।