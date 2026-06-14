TMC Crisis: फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी

दरअसल पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों से जुड़ा है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को CID के सामने दूसरी बार पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ रहा है। इससे पहले उन्हें 11 जून की शाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तब कोलकाता पुलिस ने छह घंटे तक पूछताछ की थी। उस समय वे पूछताछ के लिए इसलिए पेश हुए थे, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें 11 जून को शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होने की समयसीमा तय की थी।