ऑनलाइन हैरेसमेंट से परेशान होकर पार्थ समथान ने छोड़ा सोशल मीडिया, बोले- अब और टॉर्चर नहीं सह सकता

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में '#Detox' हैशटैग के साथ पार्थ ने साफ किया कि वो साइबर क्राइम में शिकायत करके खुद को और थकाना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर अपनी जिंदगी और अपने किरदार 'माहिद' पर ध्यान देने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय से उनके शो को लेकर भी नकारात्मक पोस्ट किए जा रहे थे। फैंस ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हैरेसमेंट का सिलसिला रूका नहीं। दरअसल, पार्थ का ये कदम एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया की आजादी कहीं न कहीं साइबर उत्पीड़न का हथियार भी बन रही है।