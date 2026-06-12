अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर सख्तीः जन्म के जरिए नागरिकता पाना हुआ मुश्किल; वीजा पर भी रोक

US birth tourism crackdown:अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलवाकर वहां की नागरिकता दिलाने पर अब सख्ती होने वाली है। अमेरिका ने 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। कुछ माता-पिता बच्चे का अमेरिका में जन्म करवाने के लिए पर्यटक वीजा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में वीजा देने से इनकार किया जाएगा और पहले से जारी वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस अभियान के तहत 600 से अधिक मामलों की पहचान की जा चुकी है। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है और सरकार उन नेटवर्कों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जो लोगों को इस उद्देश्य से अमेरिका भेजने का काम करते हैं।