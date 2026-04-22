मारे गए दर्जनों पाकिस्तान से घुसे आतंकवादी, ईरान ने सिस्तान बॉर्डर पर की कार्रवाई

Iran Neutralizes Terrorists: ईरान और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे कई आतंकवादियों को मार गिराया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान, ईरान के साथ बातचीत की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। मामला ईरान के सिस्तान-बलोचिस्तान प्रांत के रास्क इलाके का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार करके इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी सुरक्षा बल पहले से अलर्ट थे, और जैसे ही उन्हें इस मूवमेंट की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान कई आतंकी ढेर कर दिए गए।