भारत सरकार का बड़ा खुलासा, ईरान को नहीं दिया कोई क्रिप्टो पेमेंट, फर्जी खबरों का किया खंडन

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने इन दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह खबरें पूरी तरह फर्जी हैं और ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि किसी भारतीय जहाज ने सुरक्षित मार्ग के लिए किसी को भुगतान किया हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहाज के मालिक से बात करने पर भी इस तरह के किसी लेन-देन की जानकारी नहीं मिली है।