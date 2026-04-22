Iran US Talks Update: अगले 72 घंटों में आमने-सामने होंगे अमेरिका-ईरान? जल्द शुरू हो सकती है बातचीत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर जल्द शुरू हो सकता है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दोनों पक्ष जल्द ही आमने-सामने बैठ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह केवल संभावना है और अंतिम निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।