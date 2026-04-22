Iran US Talks Update: अगले 72 घंटों में आमने-सामने होंगे अमेरिका-ईरान? जल्द शुरू हो सकती है बातचीत

Iran US Negotiations Update (AI Image)
Iran US Negotiations Update: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर एक अहम संकेत सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अगले 36 से 72 घंटों के भीतर नई शांति वार्ता शुरू हो सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर जल्द शुरू हो सकता है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दोनों पक्ष जल्द ही आमने-सामने बैठ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह केवल संभावना है और अंतिम निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभरकर सामने आया है। इस्लामाबाद के जरिए दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 'सकारात्मक मध्यस्थता प्रयासों' के चलते बातचीत की संभावना बनी है।
संभावना जताई जा रही है कि अगर वार्ता होती है तो यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की जा सकती है। ट्रंप ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि तय समयसीमा के भीतर बैठक हो सकती है।
हालांकि, ईरान की ओर से अभी तक इस संभावित वार्ता को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही वजह है कि स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के साथ संघर्ष विराम (सीजफायर) को बढ़ाया है ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके। हालांकि जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है और कई मुद्दों पर मतभेद जारी हैं।
अगले 72 घंटे इस पूरे संकट के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर बातचीत शुरू होती है तो यह पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अगर वार्ता टलती है तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।
कुल मिलाकर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना जरूर बनी है, लेकिन अंतिम नतीजा आने वाले दिनों में दोनों देशों के रुख पर निर्भर करेगा।
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