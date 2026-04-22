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पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका का यू-टर्न, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सीजफायर

US-Iran Ceasefire News: पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ सीजफायर 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आगे की बातचीत होगी इस पर अभी भी संसय बना हुआ है, पढ़िए पूरी खबर।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 22, 2026

US-Iran Ceasefire Extension 2026

US-Iran Ceasefire Extension 2026 (AI Image)

US-Iran Ceasefire Extension 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष विराम (सीजफायर) को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले के पीछे पाकिस्तान की सक्रिय मध्यस्थता को बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसने क्षेत्र में संभावित बड़े टकराव को फिलहाल टाल दिया है।

पाकिस्तान बना शांतिदूत

हाल के दिनों में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच एक अहम कूटनीतिक सेतु की भूमिका निभाई है। इस्लामाबाद ने दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने, संदेश पहुंचाने और वार्ता के लिए माहौल तैयार करने में सक्रिय योगदान दिया।

क्या पाकिस्तान बन रहा है नया कूटनीतिक खिलाड़ी?

हालिया घटनाक्रम इस बात के संकेत देते हैं कि पाकिस्तान अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इस्लामाबाद ने न सिर्फ दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कराया, बल्कि संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखने में भी भूमिका निभाई है।

खास बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के अनुरोध पर टाल दिया।

इसके अलावा, इस्लामाबाद में ईरानी राजदूत की उच्च-स्तरीय बैठक और प्रस्तावित अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता यह दर्शाती हैं कि पाकिस्तान बैकचैनल कूटनीति के जरिए खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, यह भूमिका अभी शुरुआती चरण में है और इसकी स्थायित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पाकिस्तान भविष्य में भी ऐसे जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों में प्रभावी संतुलन बना पाता है या नहीं।

ट्रंप ने टाली सैन्य कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को टालने का निर्णय लिया। यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध के बाद लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक एकीकृत प्रस्ताव पेश करने के लिए समय दिया जा रहा है।

पाक प्रधानमंत्री की ईरानी राजदूत से अहम मुलाकात

इसी क्रम में पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस बैठक में क्षेत्रीय स्थिति, शांति प्रयासों और संभावित कूटनीतिक समाधान पर चर्चा की गई।

आगे की बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता

सीजफायर बढ़ने के बावजूद आगे की वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ईरान ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह आगामी बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं। वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

कूटनीति पर ईरान का सधा हुआ जवाब

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि कूटनीति देश के हितों और सुरक्षा की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने संकेत दिया कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तभी वार्ता आगे बढ़ेगी।

दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया यह सीजफायर फिलहाल तनाव कम करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान अभी दूर नजर आता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता ने हालात को संभालने में अहम भूमिका निभाई है अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या यह पहल स्थायी शांति में बदल पाएगी।

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Updated on:

22 Apr 2026 05:30 pm

Published on:

22 Apr 2026 04:59 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका का यू-टर्न, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सीजफायर

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