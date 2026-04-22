पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका का यू-टर्न, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सीजफायर

इसके अलावा, इस्लामाबाद में ईरानी राजदूत की उच्च-स्तरीय बैठक और प्रस्तावित अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता यह दर्शाती हैं कि पाकिस्तान बैकचैनल कूटनीति के जरिए खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, यह भूमिका अभी शुरुआती चरण में है और इसकी स्थायित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पाकिस्तान भविष्य में भी ऐसे जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों में प्रभावी संतुलन बना पाता है या नहीं।