US-Iran Clash: सीजफायर टूटा,अमेरिका और ईरान युद्ध तेज, क्रूड ऑयल की कीमत आसमान पर, अब भारत क्या करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ईरानी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए लिखा कि ईरान ने समझौता करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, "हमने कल भी उन्हें करारा जवाब दिया था और आज भी बहुत जबरदस्त हमला करने जा रहे हैं।" इसके फौरन बाद, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा की कि बातचीत का समय खत्म हो चुका है और अब ईरान के मुख्य ठिकानों पर बमबारी की जाएगी। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने टॉमहॉक मिसाइलों से दक्षिणी ईरान में स्थित रडार, सर्विलांस साइटों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक, यह कार्रवाई ईरान की ओर से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने के जवाब में की गई है।