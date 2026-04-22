नेपाल की राजनीति में हलचल: गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा

Nepal Home Minister Resignation: नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जहां गृह मंत्री सूडान गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी का उदाहरण पेश किया है। नेपाल में हाल के दिनों में बढ़ते राजनीतिक विवादों और पारदर्शिता को लेकर उठते सवालों के बीच यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।