रिफाइनरी अग्निकांड: PM मोदी की सुरक्षा में चूक या साजिश? घटना की जांच करने दिल्ली से आई स्पेशल टीम

रिफाइनरी अग्निकांड की जांच के लिए मंगलवार को BSP का एक चॉपर दिल्ली से रिफाइनरी क्षेत्र में पहुंचा। यह उसी हेलीपैड पर उतरा, जिसे PM के विशेष विमान के लिए तैयार किया गया था। इस चॉपर से आए दल में से 2 लोग रिफाइनरी के अंदर गए और बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों, फायर ब्रिगेड अधिकारियों और कर्मियों से सवाल-जवाब किए। जांच टीम ने घटना के समय के CCTV फुटेज भी खंगाले। करीब 2 घंटे बाद फॉरेंसिक लैब वैन भी पहुंची, जिसमें मौजूद टीम ने साक्ष्य जुटाए।