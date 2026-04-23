23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, कोर्ट जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केरल के सबरीमला मंदिर मामले से जुड़ी रिव्यू पिटीशन (Sabarimala Review Petition) पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड पर अहम टिप्पणी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 23, 2026

supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमला रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) पर सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक रीति-रिवाजों पर बड़ी टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान SC ने हिंदू समाज में एकता की अपील की और 'वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर नहीं जा सकते' जैसे बांटने वाले रवैये के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी।

कोर्ट धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते

सबरीमला समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी न्यायिक मंच के लिए किसी धार्मिक पंथ की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं में अंतर करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर कोई खास धार्मिक हिंदू पंथ कुछ रीति-रिवाजों को मानता है तो उन सभी को जरूरी धार्मिक रीति-रिवाज नहीं कहा जा सकता है।

अगर वे रीति-रिवाज नैतिकता, सार्वजनिक आदेश और स्वास्थ्य पर असर डालते हैं तो संविधान के तहत, किसी भी धर्म के किसी खास पंथ के धार्मिक रीति-रिवाज तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि वे नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के खिलाफ न हों। बेंच ने स्पष्ट किया कि कोर्ट धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते हैं।

9 जजों की बेंच कर रही सुनवाई

केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इन मामलों पर 9 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं।

कोर्ट में तीखी बहस

सुप्रीम में लंबित मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि धर्म का एक जरूरी हिस्सा भावनाएं हैं और धर्म भावनाएं को आकर्षित करता है। द्विवेदी ने दलील दी- लोग किसी खास धार्मिक ग्रुप, किसी खास मंदिर से जुड़े होते हैं। अगर उस भावना को ठेस पहुंचती है तो वे बहुत जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए अदालतों को बहुत धीरे-धीरे, सॉफ्ट और हल्के टच वाले न्यायिक समीक्षा के साथ काम करना होगा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा- हिंदू समाज को एक होना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि हम एक समूह के हैं। वे दूसरे समूह के हैं, वे हमारे मंदिर में नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर नहीं जा सकते हैं। यह आइडिया नहीं हो सकता। अगर वे मंदिर दूसरों के लिए नहीं खोलेंगे तो समूह को नुकसान होगा।

बेंच की टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा- अगर राज्य चाहता है कि दूसरे समूह के लोगों को भी इजाजत दी जाए तो वह सुधार का कानून बना सकता है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो इजाजत देने वाले कानून की कोई जरूरत नहीं है। साल 1950 में क्या स्थिति थी? बहिष्कार की सामाजिक बुराई थी। इसलिए, इसे हिंदुओं के सभी क्लास और सेक्शन के लिए पब्लिक कैरेक्टर के हिंदू धार्मिक संस्थान खोलने के तौर पर जोड़ा गया।

ये भी पढ़ें

भीषण हादसा: एक झटके में 11 लोगों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कई वाहनों में मारी टक्कर
समाचार
Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

23 Apr 2026 01:52 am

Hindi News / National News / हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, कोर्ट जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप करे इस पर दिशा निर्देश तय करना संभव नहीं’, सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान

Supreme Court
राष्ट्रीय

TMC-कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, कहा- राहुल गांधी के साथ रहकर खड़गे की भाषा बिगड़ गई, ममता दीदी की विदाई तय है

Union Home Minister Amit Shah (3)
राष्ट्रीय

कॉलेजों में स्टूडेंट्स के जरिए बेची जा रही ड्रग्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये बेहद चिंताजनक, इसे गंभीरता से लें

West Bengal elections Supreme Court
राष्ट्रीय

रिफाइनरी अग्निकांड: PM मोदी की सुरक्षा में चूक या साजिश? घटना की जांच करने दिल्ली से आई स्पेशल टीम

Rajasthan Refinery Fire
राष्ट्रीय

बंगाल और तमिलनाडु चुनाव 2026: निर्वाचन आयोग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 1000 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए

election commission
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.