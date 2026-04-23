भीषण हादसा: एक झटके में 11 लोगों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कई वाहनों में मारी टक्कर

हादसे के बाद पुलिस ने बताया- शुरुआती जानकारी मिली है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण यह घटना हुई। ट्रक ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रमंडगंज घाटी में आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क निर्माण की खामियों को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।