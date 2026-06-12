बड़ी खबर! अचानक डाउन हुआ फेसबुक का सर्वर, सोशल मीडिया पर परेशान हुए यूजर्स

Facebook Server Down: शुक्रवार शाम सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा' (Meta) के प्रमुख प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के अचानक डाउन हो गया। इससे भारत समेत दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार शाम करीब 7 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुआ यह आउटेज देखते ही देखते वैश्विक स्तर पर फैल गया, जिसके बाद यूजर्स अपने आप लॉग-आउट हो गए।
लॉगिन करने की कोशिश करने पर यूजर्स को 'सेशन एक्सपायर्ड' (Session Expired) या 'पेज नॉट फाउंड' जैसी तकनीकी त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक आई इस तकनीकी खराबी के बाद परेशान यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख किया।
देखते ही देखते 'एक्स' पर #FacebookDown और #InstagramDown ट्रेंड करने लगा, जहां दुनियाभर के लोग मीम्स और स्क्रीनशॉट शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट 'डाउनडिटेक्टर' (Downdetector) पर भी कुछ ही मिनटों में लाखों यूजर्स ने इस तकनीकी व्यवधान की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
शुरुआती तौर पर इसे सर्वर में आई कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी माना जा रहा है, हालांकि मेटा की ओर से इस वैश्विक डाउनटाइम और इसके पीछे की मुख्य वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या बहाली का समय जारी नहीं किया गया है।
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