बड़ी खबर! अचानक डाउन हुआ फेसबुक का सर्वर, सोशल मीडिया पर परेशान हुए यूजर्स

Facebook Server Down: शुक्रवार शाम सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा' (Meta) के प्रमुख प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के अचानक डाउन हो गया। इससे भारत समेत दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार शाम करीब 7 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुआ यह आउटेज देखते ही देखते वैश्विक स्तर पर फैल गया, जिसके बाद यूजर्स अपने आप लॉग-आउट हो गए।