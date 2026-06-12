ममता बनर्जी पर FIR दर्ज करवाने वाले तुषार कांति ने बताया, इतने दिन क्यों थे चुप

Complainant Tushar Kanti Das Statement: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार एक एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वह हर चैनल पर प्रसारित हुआ और उसकी निंदा हुई। लोग पूछते हैं कि मैंने टीएमसी के सत्ता में रहते हुए शिकायत क्यों नहीं की? यह समय की बात है।