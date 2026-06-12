अमेरिकी हमले में आंध्र प्रदेश के इंजिनियर की मौत पर पवन कल्याण की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद गद्दम वंसी कृष्णा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जन सेना पार्टी (JSP) नेताओं की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत हुई, लेकिन राज्य सरकार के प्रमुख नेताओं ने अब तक कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की। सांसद ने लिखा कि लोकेश गरु, पवन कल्याण गरु, क्या आप सिर्फ अपने पदों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने आगे लिखा कि नैतिक मूल्यों को पूरी तरह भूल जाना उचित नहीं माना जा सकता। कांग्रेस सांसद ने यह भी याद दिलाया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की गई थी, लेकिन उसके बाद हुई घटनाओं पर अब सन्नाटा क्यों है।