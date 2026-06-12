‘मेरे बच्चे का पार्थिव शरीर लाया जाए’, अमेरिकी हमले में मारे गए आदित्य शर्मा के पिता राजेश की मोदी सरकार से अपील

आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से मेरी बार-बार यही गुजारिश है कि मेरे बच्चे का पार्थिव शरीर यहां लाया जाए, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने स्थानीय सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बातचीत की है। मैंने पूर्व सीएम अनुराग ठाकुर से भी बात की है। मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फोन पर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आदित्य का पार्थिव शरीर देश लाया जाएगा। राजेश शर्मा ने आगे बताया कि हमने सभी जरूरी दस्तावेज विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से ये सभी जानकारी ओमान में भारतीय दूतावास और ओमान सरकार को भेज दी गई है।