11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हॉर्मुज में जान गंवाने वाले भारतीय की पत्नी अब शव देखने को तरस रही, एक रात पहले पति से क्या हुई थी बात?

Hormuz attack: विशाखापट्टनम की भर्गवी ने पति पत्नाला सुरेश की हॉर्मुज स्ट्रेट में मौत पर सरकार से मदद मांगी है। MT सेटेबेलो जहाज पर हमले में मारे गए पति का शव मिलने के बाद उनका दर्दनाक बयान सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 11, 2026

Strait Of Hormuz

भारतीय चीफ इंजीनियर पत्नाला सुरेश की पत्नी भर्गवी। (फोटो- ANI)

पलाउ झंडे वाले जहाज एमटी सेटेबेलो पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए हमले में भारतीय चीफ इंजीनियर पत्नाला सुरेश की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पत्नी भर्गवी अब सरकार से आर्थिक मदद और पति का शव जल्द लाने की गुहार कर रही हैं।

भर्गवी ने बताया कि 9 जून की रात 8:30 बजे उन्होंने पति से आखिरी बार बात की थी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन अगले दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि तीन क्रू मेंबर्स लापता हैं, जिनमें सुरेश भी शामिल थे। दोपहर तक पुष्टि हो गई कि उनके पति की मौत हो गई है।

भर्गवी ने बताया कि हमला किसने किया, अमेरिकी नौसेना या ईरानी नौसेना? अब तक कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कोई भी पक्ष इसे अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं।

हमले में तीनों की मौत, शव की तलाश जारी रही

हॉर्मुज में जहाज पर हमला होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रॉयल ओमान शिप के क्रू ने सुबह फिर से सर्च किया और सुरेश का शव मिला। पहचान होने के बाद परिवार को सूचना दी गई।

भर्गवी ने कहा- कल रात ही बाकी दो साथियों की भी मौत की खबर आ गई थी। लेकिन सुरेश का शव सुबह मिला। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि शव को भारत लाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। यह घटना कल सुबह की है, अब बहुत समय हो गया।

सदमे में परिवार?

परिवार इस समय गहरे सदमे में है। सुरेश घर के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। दो बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई और भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है। भर्गवी ने सरकार से सीधा आग्रह किया- मुझे और मेरे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए। मैं सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करूंगी, लेकिन मदद जरूरी है।

समुद्री सुरक्षा पर सवाल

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहां तेल परिवहन होता है और अक्सर तनाव रहता है। इस घटना ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

विदेश मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय से अब परिवारों को उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझे और मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद मिले।

शव के आने के बाद अंतिम संस्कार होगा। इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जल्द एक्शन की मांग हो रही है।

US Attack: नेता कमजोर हो तो सबसे मजबूत सेना होते हुए भी मखौल ही उड़ता है-अमरीकी हमले में भारतीयों की मौत, निशाने पर ट्रंप

ये भी पढ़ें
US Attack Oman Coast Diplomatic Row

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

11 Jun 2026 09:37 pm

Hindi News / National News / हॉर्मुज में जान गंवाने वाले भारतीय की पत्नी अब शव देखने को तरस रही, एक रात पहले पति से क्या हुई थी बात?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

TMC Crisis: क्या टीएमसी नेताओं को बीजेपी में मिलेगी एंट्री? भाजपा के भीतर दो अलग-अलग राय

TMC Crisis
राष्ट्रीय

‘तेलंगाना में गंभीर संकट में है किसान समुदाय’, के. कविता का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

K Kavitha
राष्ट्रीय

Punjab Election: पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज, अकाली दल का दावा, ‘पिछली बार झूठे वादों से जीते थे अरविंद केजरीवाल, इस बात हारना तय’

Punjab Election 2027
राष्ट्रीय

Big Fraud: दुर्लभ वस्तु बेचने के नाम अंबिकापुर के स्क्रैप कारोबारी से 3.08 करोड़ की ठगी, अंतराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

Big fraud, 3.08 crore fraud
अंबिकापुर

सबसे करीबी मंत्री ने सिद्धारमैया को दिया था धोखा, पद छोड़ने के बाद पूर्व कांग्रेसी CM का एक और बड़ा बयान

CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.