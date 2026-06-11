हॉर्मुज में जान गंवाने वाले भारतीय की पत्नी अब शव देखने को तरस रही, एक रात पहले पति से क्या हुई थी बात?

परिवार इस समय गहरे सदमे में है। सुरेश घर के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। दो बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई और भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है। भर्गवी ने सरकार से सीधा आग्रह किया- मुझे और मेरे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए। मैं सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करूंगी, लेकिन मदद जरूरी है।