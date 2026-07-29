युवा सोच और नवाचार से ही विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा – पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास पर मंगलवार को केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी समीक्षा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग और साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करने के तरीकों पर जोर दिया गया। साथ ही अहम क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया।