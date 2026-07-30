एंटी पेपर लीक संशोधन बिल Lok Sabha में पास होने पर सीएम साय ने ये कहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नई शिक्षा नीति (New Education Policy, NEP), कौशल विकास, रोजगार सृजन, डिजिटल पारदर्शिता तथा अब परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में यह संशोधन युवाओं (Youth) के भविष्य को सशक्त बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे प्रतिभाशाली और मेहनती युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी।