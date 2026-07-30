AI Gods Idols Row: छत्तीसगढ़ में AI से बनी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं पर बवाल! बजरंग दल ने कलेक्टर से लगाई रोक की गुहार

Chhattisgarh AI Controversy: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से तैयार की गई "क्यूट गणेश" की प्रतिमा काफी चर्चा में रही थी। इस बार आगामी गणेशोत्सव से पहले AI के माध्यम से देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर AI के जरिए हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक एवं विवादित प्रतिमाओं के निर्माण और प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।