छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 32 जिलाध्यक्षों समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें पूरी List

Congress - File PIC
Adivasi Congress New Executive: छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। संगठन को और अधिक मजबूत तथा सक्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद जारी सूची में 32 जिलाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, नई कार्यकारिणी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के सक्रिय और अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है। संगठन ने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है।
प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का कहना है कि नई टीम के गठन से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में भी संगठन की भूमिका और मजबूत होगी। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है।
नई सूची में 32 जिलाध्यक्षों (Chhattisgarh Congress 32 District Presidents) के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। संगठन ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, ताकि प्रत्येक जिले में पार्टी की गतिविधियों को मजबूती मिल सके और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।
नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नव-नियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने, आदिवासी समाज के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने तथा पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। नई कार्यकारिणी को आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन के बाद प्रदेशभर में सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा।
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