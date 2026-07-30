30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 32 जिलाध्यक्षों समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें पूरी List

Chhattisgarh Adivasi Congress New Team: छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jul 30, 2026

Chhattisgarh Congress 32 District Presidents

Congress - File PIC

Adivasi Congress New Executive: छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। संगठन को और अधिक मजबूत तथा सक्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद जारी सूची में 32 जिलाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

संगठन विस्तार को मिलेगी नई रफ्तार

जारी आदेश के अनुसार, नई कार्यकारिणी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के सक्रिय और अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है। संगठन ने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है।

आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगा फोकस

प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का कहना है कि नई टीम के गठन से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में भी संगठन की भूमिका और मजबूत होगी। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

कई अहम पदों पर भी हुई नियुक्तियां

नई सूची में 32 जिलाध्यक्षों (Chhattisgarh Congress 32 District Presidents) के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। संगठन ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, ताकि प्रत्येक जिले में पार्टी की गतिविधियों को मजबूती मिल सके और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

Adivasi Congress New Appointment: देखें पूरी List

नई जिम्मेदारी मिलने पर जताया आभार

नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नव-नियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने, आदिवासी समाज के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने तथा पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। नई कार्यकारिणी को आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन के बाद प्रदेशभर में सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा।

Mahtari Vandan Yojana: 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का महतारी वंदन योजना से नाम कटा! कांग्रेस ने लगाए कई गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Mahtari Vandan Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 04:32 pm

Published on:

30 Jul 2026 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 32 जिलाध्यक्षों समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें पूरी List

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पूर्व CM Bhupesh Baghel को बड़ी राहत, CD कांड मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक, जानें मामला

Punjab Election
रायपुर

रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों पर ट्रकों का कब्जा, जल्द चलेगा निगम का संयुक्त अभियान, हटेंगे खराब वाहन

Raipur Municipal Corporation Drive
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी! जानिए 2026 में किस विभाग ने मारी बाजी, देखें list

Chhattisgarh E-Office Ranking 2026
रायपुर

‘अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार’… क्यों बनीं छत्तीसगढ़ की ये तीन नदी सावन की सबसे बड़ी पहचान? देखिए

Chhattisgarh News
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में कृषि टीचर बनना हुआ मुश्किल! अब B.Ed-TET के बिना नहीं मिलेगी नौकरी

Government Jobs
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.