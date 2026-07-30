छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 32 जिलाध्यक्षों समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें पूरी List

नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नव-नियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने, आदिवासी समाज के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने तथा पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। नई कार्यकारिणी को आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन के बाद प्रदेशभर में सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा।