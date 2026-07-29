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भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, शाहनवाज हुसैन बोले- राहुल गांधी ने दिया इतिहास का सबसे खराब भाषण

Rahul Gandhi Amit Shah Controversy: भूपेश बघेल ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा। वहीं, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर तीखा पलटवार किया है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 29, 2026

Bhupesh Baghel and Shahnawaz Hussain

Bhupesh Baghel and Shahnawaz Hussain (File Photo: IANS)

Bhupesh Baghel on Amit Shah: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हुई बहस के बाद सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। वहीं, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद और देश दोनों का समय बर्बाद किया है।

सरकार बच्चों को न्याय देने से बच रही

रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को न्याय देने के बजाय इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले कहा था कि छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया कि फायरिंग और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। बघेल ने कहा कि घटना के नौ दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और उसके प्रमुख अमित शाह की है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है और छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है।

राहुल गांधी ने सबसे खराब भाषण दिया

उधर, दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि भारत के इतिहास में किसी विपक्षी नेता के सबसे खराब भाषण का रिकॉर्ड बनाया जाए तो वह अब राहुल गांधी के नाम होगा। उनके मुताबिक, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे संसद की गरिमा प्रभावित होती है और देश का समय भी बर्बाद होता है।

अमित शाह किसी से नहीं डरते

शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह गलत है कि अमित शाह किसी से घबराते हैं। हुसैन ने कहा कि देश जानता है कि अमित शाह किसी के सामने झुकने या डरने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी, राष्ट्रविरोधी तत्व और नक्सली ही अमित शाह के नाम से डरते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत हुई है।

‘राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला’, एंटी पेपर लीक बिल पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा का हमला

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BJP Press Conference, Sambit Patra, Anti Paper Leak Bill, Rahul Gandhi, BJP, Paper Leak Law, Lok Sabha,

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Updated on:

29 Jul 2026 10:10 pm

Published on:

29 Jul 2026 10:10 pm

Hindi News / National News / भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, शाहनवाज हुसैन बोले- राहुल गांधी ने दिया इतिहास का सबसे खराब भाषण

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