भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, शाहनवाज हुसैन बोले- राहुल गांधी ने दिया इतिहास का सबसे खराब भाषण

शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह गलत है कि अमित शाह किसी से घबराते हैं। हुसैन ने कहा कि देश जानता है कि अमित शाह किसी के सामने झुकने या डरने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी, राष्ट्रविरोधी तत्व और नक्सली ही अमित शाह के नाम से डरते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत हुई है।