राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, बोले- पीएम आवास और दफ्तर देखना चाहते थे, इसलिए दिया धरना

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 18 जुलाई को स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 को अंतरिक्ष में पहुंचते देखा। संयोग से, भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसकी निजी क्षेत्र की कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा है, और पहला ऐसा देश है जहां युवा इंजीनियरों के नेतृत्व वाली एक निजी स्टार्टअप कंपनी ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। यह उत्साहजनक है।

यह विशुद्ध नवाचार है। यह प्रौद्योगिकी है जो विकास की कहानी को आगे बढ़ा रही है। यह भारत और भारतीयों का दृढ़ विश्वास और साहस है। देश के युवाओं का कौशल सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनका साहस और आत्मविश्वास वास्तव में प्रेरणादायक है।