US Attack: नेता कमजोर हो तो सबसे मजबूत सेना होते हुए भी मखौल ही उड़ता है-अमरीकी हमले में भारतीयों की मौत, निशाने पर ट्रंप

भारत हो या अमेरिका, सोशल मीडिया पर दोनों ही देशों के नागरिकों ने इस हमले को गलत बताया है। उन्होंने कहा सैन्य शक्ति देशों को आपसे डरा सकती है। यह उन्हें आपका सम्मान नहीं करा सकती। दुर्भाग्य से अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन कर रह गए हैं। जब शीर्ष पर बैठा नेतृत्व कमजोर, आवेशी और अगली सु​र्खियों से आगे सोचने में असमर्थ हो, तो इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली सेना का होना भी पूरी तरह से बेकार है। अमेरिका ने खुद को और साथ ही दुनिया के एक बड़े हिस्से को जिस मुसीबत में झोंक दिया है, वह इस बात का सुबूत है।