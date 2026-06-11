Explainer: जिस जहाज पर थे भारतीय नाविक सवार, उस पर अमेरिका ने क्यों और कैसे किया हमला? जानिए डिटेल्स

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "पलाऊ के झंडे वाले जहाज़ MT सेटेबेलो पर हुई दुखद घटना के बारे में जानकर बहुत अफ़सोस हुआ। दुःख की बात है कि शुरू में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों में से दो के शव मिलने के बाद तीनों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह हमारे समुद्री समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मोदी सरकार इस मुश्किल घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके परिजनों की हर संभव मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाए गए चालक दल के सदस्यों की तुरंत घर वापसी सुनिश्चित की जाए और मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए उनके शवों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए।"