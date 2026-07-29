Glasgow CWG 2026: ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को सीएम साय ने किया वीडियो कॉल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 28 जुलाई को ज्ञानेश्वरी यादव को वीडियो कॉल (Video Call) किया और उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साय ने ज्ञानेश्वरी यादव से कहा कि यह सफलता वर्षों की कठिन साधना और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत (India) और छत्तीसगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।