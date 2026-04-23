इतिहास गवाह है ‘नेहरू से लेकर अब तक’ कांग्रेस महिला विरोधी है: BJP नेता तेजस्वी सूर्या

तेजस्वी सूर्या ने आगे कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को हर घर तक ले जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर की महिलाओं को विपक्ष के रुख के बारे में पता चले। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए बीजेपी की कोशिशें जारी रहेंगी। जब बिल दोबारा पेश किया जाएगा तो इसका विरोध नहीं होगा। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, NCP (SP) और शिवसेना (UBT) ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का विरोध किया है। संसद में संशोधन के लिए लाए गए बिल में हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था।