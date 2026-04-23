ट्रंप के घर में ही ‘तख्तापलट’? नौसेना चीफ के अचानक इस्तीफे पर ईरान का अमेरिका पर सबसे बड़ा तंज

Phelan Resignation: अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार इन दिनों बड़े बदलावों और अंदरूनी उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। इसी बीच, थाईलैंड में मौजूद ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन सी. फेलन के अचानक इस्तीफे के बाद ईरान ने ट्रंप प्रशासन का सोशल मीडिया पर जम कर मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए ईरानी दूतावास ने लिखा कि अमेरिका में 'शासन परिवर्तन' (तख्तापलट) का सिलसिला अब भी जारी है। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका पर इस तरह का व्यंग्य किया हो। इससे पहले जब अमेरिकी श्रम सचिव लोरी चावेज-डेरेमर ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी, तब भी दूतावास ने ऐसी ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि तख्तापलट अब विदेशों में नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर हो रहा है।